17-Jährige kippte mit Traktor um

Eine 17 Jahre alte Schülerin aus Bad St. Leonhard (Bezirk Wolfsberg) ist am Samstag in der Nähe des Bauernhofes ihrer Eltern mit einem Traktor umgekippt und zehn Meter über eine steile Wiese abgestürzt. Ihre Eltern hörten laut Polizei den Absturz und Überschlag des Traktors und verständigten die Rettung. Die Lenkerin konnte sich selbst befreien und wurde ins LKH Wolfsberg eingeliefert.



Die Jugendliche wollte am Samstagnachmittag den Traktor auf einer einspurigen Asphaltstraße in Görlitzen wenden. Dabei kam das Zuggerät vom einspurigen Genossenschaftsweg ab. Der Traktor rutschte über eine steil abfallende Wiese ab und überschlug sich. Die verletzte 17-Jährige konnte sich selbst auf die Straße zurückschleppen, wo sie von ihren Eltern gefunden wurde.