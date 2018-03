83-Jähriger starb bei Stallbrand

Beim Brand eines Stalles in Diex (Bezirk Völkermarkt) ist am Mittwoch ein 83-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann, der zum Zeitpunkt des Brandes außerhalb des Wirtschaftsgebäudes vermutet worden war, wurde nach längerer Suchaktion erst in der Nacht auf Donnerstag leblos im Gebäude entdeckt. Wegen der starken Hitzeentwicklung hatte sich die Suche in dem Brandobjekt verzögert.

Der Brand des Bauernhofes wurde am Mittwoch gegen 14.30 Uhr gemeldet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Stall bereits in Vollbrand. Insgesamt 13 Kälber wurden von der Feuerwehr aus dem brennenden Gebäude gerettet. Im Einsatz waren rund 100 Feuerwehrleute. Die Brandursache und die genauen Todesumstände des 83-Jährigen sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.