Ein achtjähriger Bub ist am Dienstagnachmittag bei eine Fahrradunfall in Kötschach-Mauthen (Bezirk Hermagor) verletzt worden. Laut Polizei war der Bub ohne zu bremsen in eine Kreuzung eingefahren und gegen das Auto eines 45-Jährigen geprallt. Das Kind wurde ins Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht.