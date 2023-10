Kärntner (55) will junge Katze retten – stürzt in den Tod

Ein 55-jähriger Kärntner ist am Mittwochvormittag beim Versuch, eine Katze zu retten, tödlich verunglückt.

Der Mann wollte gegen 9.00 Uhr auf einem Bauernhof in Wolfsberg eine junge Katze bergen, die in einen Silo gefallen war. Dabei stürzte der Mann jedoch selbst etwa sieben Meter tief ab und wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Die Altbäuerin, die dem Mann bei der Rettung helfen wollte, fand den Mann, sie alarmierte sofort die Einsatzkräfte. Im Einsatz standen die Besatzung eines Notarzthubschraubers, zwei Freiwillige Feuerwehren und ein Kriseninterventionsteam.