Einbrüche in vier Handyshops geklärt

Die Kärntner Polizei hat vier Einbrüche in Handyshops in Hermagor und Wolfsberg geklärt. In der Zeit von Dezember 2016 bis Februar 2017 war ein 30-jähriger Bosnier in die Geschäfte eingebrochen und hatte dort Handys und Zubehör im Wert von rund 75.000 Euro gestohlen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Mann wurde festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.



Wie Ermittlungen des Landeskriminalamtes ergaben, hat der Mann sein Diebesgut auch weiterverkauft. Mit gefälschten Dokumenten hatte er in Wien ein Gewerbe angemeldet und die gestohlenen Handys in Handyshops und am Schwarzmarkt unter die Leute gebracht.