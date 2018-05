Pensionistin rammte Polizeifahrzeug

Eine Pensionistin ist am Mittwoch im Bezirk Spittal an der Drau auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in ein Polizeifahrzeug gekracht. Die Lenkerin, ihr Ehemann und der Polizist wurden schwer verletzt. Die Frau musste mit dem Rettungshubschrauber ins Spital transportiert werden, teilte die Polizei mit.

Die Kollision ereignete sich auf der B100, der Drautalstraße. Eine 77-Jährige war in Richtung Spittal an der Drau unterwegs als es zu der Kollision mit dem Dienstwagen des Polizisten (58) kam. Der Beamte und der Ehemann (77) der Lenkerin wurden ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht, die Frau wurde ins LKH Villach geflogen.

Die Drautalstraße musste eine Stunde für den gesamten Verkehr gesperrt bleiben, die Feuerwehr war mit 32 Personen im Einsatz.