Brauerei Zwettl hat fast keine Bierkisten mehr

Bier gibt es in der Brauerei Zwettl genug, aber die Kisten werden knapp. Nun starteten sie auf Facebook einen Aufruf, damit das Leergut wieder seinen Weg in die Brauerei findet. „Bierkisten – dringender Aufruf“, damit beginnt das Posting. „Wir haben kein Leergut mehr zum Befüllen der Flaschen mit frischem Zwettler Bier! Bitte bringt eure leeren Kisten zurück in die Märkte und Verkaufsstellen ... damit wir den aktuell so großen Bedarf an unserem köstlichen Bier decken können!“, schreibt die Brauerei.

Die Wahl des Kommunikationsmediums fiel nicht zufällig. Die Verantwortlichen wussten um die besondere Kraft von Facebook und Co. „In den sozialen Medien entwickelt sich schnell eine eigene Dynamik, der Aufruf wird oft geteilt und ist Gesprächsthema“, erklärt Rudi Damberger, Marketingleiter von Zwettler Bier gegenüber dem ORF Niederösterreich.

Bessere Vorbereitung

Auf diese Knappheit war die Brauerei nicht vorbereitet und eine Aufstockung dieser Art sei sehr schwer, dass die Bestellung einer solchen Größenordnung eine Vorlaufzeit braucht. Grund für die Knappheit ist die mittlerweile große Nachfrage auch außerhalb von Niederösterreich. So brauchen die Kisten eben länger, bis sie ihren Weg zurück in die Brauerei finden.

Allerdings will man im nächsten Jahr besser darauf vorbereitet sein.