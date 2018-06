Zug-Unfall in St.Pölten - Zahlreiche Verletzte

Zwei Waggons der Mariazellerbahn sind Dienstagfrüh wenige Kilometer vor St. Pölten entgleist. In dem Zug befanden sich Dutzende Passagiere, darunter viele Kinder. Drei Erwachsene wurden schwer verletzt, 27 Fahrgäste erlitten leichte Blessuren, berichtete Sonja Kellner vom Roten Kreuz NÖ. Ein Großaufgebot an Helfern stand im Einsatz. Die Bahnstrecke war zwischen St. Pölten und Hofstetten gesperrt.

© Ed Steyrer

Zwei Waggons kippten um, sagte NÖ Feuerwehrsprecher Franz Resperger. In dem Zug befanden sich Dutzende Passagiere, darunter viele Schulkinder auf dem Weg in die Schulen nach St. Pölten. Laut Feuerwehr gab es mehrere Verletzte. Ein Großaufgebot an Helfern und drei Notarzthubschrauber standen im Einsatz, berichtete der ÖAMTC.

Oberleitung gerissen - Bahnlinie war unter Strom

Da die Oberleitung beim Unfall gerissen war und quer über den Gleisen lag, stand die Oberfläche rund um den Zug unter Strom. "Erst nachdem der Strom abgeschalten ist, kann mit der Bergung begonnen werden, um nicht noch mehr Personen zu gefährden", sagt der Feuerwehr-Sprecher Resperger gegenüber Radio-Ö24.

© Einsatzdoku.at

Der Unfall passierte laut Feuerwehr kurz vor der Pielachbrücke. In den Waggons befanden sich hauptsächlich Schulkinder.

Die Einsatzkräfte waren mit der Versorgung der Betroffenen, Ermittlungen und Bergearbeiten beschäftigt. Ein Großaufgebot an Helfern wurde alarmiert: 14 Rettungswagen, drei Notarzteinsatzfahrzeuge und drei Hubschrauber rückten aus, berichtete Sonja Kellner vom Roten Kreuz Niederösterreich. Laut ÖAMTC flogen die Notarzthubschrauber "Christophorus 2" aus Krems-Gneixendorf, "Christophorus 15" aus Ybbsitz und "Christophorus 9" aus Wien zum Unfallort. Weiters rückten zwei Feuerwehren mit 40 Mitgliedern aus. Streckenabschnitt nach Unfall gesperrt Nach der Entgleisung eines Zugs der Mariazellerbahn ist der Streckenabschnitt zwischen St. Pölten und Hofstetten gesperrt worden. Es bestand ein Schienenersatzverkehr, hieß es von der Niederösterreichischen Verkehrsorganisationsgesellschaft (NÖVOG). Betroffen war eine "Himmelstreppe"-Doppelgarnitur. Die vordere Garnitur entgleiste aus vorerst unbekannter Ursache, die hintere fuhr auf.

