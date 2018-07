Motorradfahrer stirbt bei Kollision mit Auto

In Gaishorn am See (Bezirk Liezen) in der Steiermark ist Freitagnachmittag ein Motorradfahrer bei einem Unfall gestorben. Laut einer Aussendung der Polizei kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.



Der Lenker war demnach gemeinsam mit zwei anderen Motorradfahrern in einer Kolonne auf der B113 Schoberpass Straße unterwegs. Zwei der Lenker kollidierten dabei aus noch unbekannter Ursache mit einem entgegenkommenden Auto.



Ein Motorrad-Lenker erlitt durch den Zusammenprall tödliche Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Ein weiterer Lenker wurde schwer verletzt und ins UKH Kalwang eingeliefert. Der Fahrzeugfahrer dürfte unverletzt geblieben sein.