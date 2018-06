Paragleiter prallte beim Landen gegen Haus

Der Pilot eines Gleitschirms (37) ist beim Landeanflug in Schladming gegen ein Haus geprallt und dabei verletzt worden, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag mitteilte. Er wurde von der Feuerwehr geborgen und vom Roten Kreuz in das Diakonissenkrankenhaus gebracht. Der Flugschüler aus Niederösterreich dürfte eine per Funk gegebene Anweisung des Fluglehrers nicht ausgeführt haben.



Der Mann aus dem Bezirk Gänserndorf war am Sonntag im Rahmen seiner Flugausbildung bei einwandfreien Witterungsverhältnissen zu seinem ersten Höhenflug gestartet. Nachdem er vom Startplatz "Planai-Mitte" abgehoben hatte, ging er nach einem problemlosen Flug zur Landung über. Dabei kam es zu dem Unfall: Der 37-Jährige geriet vom Kurs ab und krachte gegen das Hausdach.