Arbeiter in Tirol erlitt Verbrennungen

Ein Arbeiter hat am Mittwoch bei einem Unfall in Inzing (Bezirk Innsbruck Land) Verbrennungen erlitten. Der Mann wollte einen Container, der als "Gefahrengut/Feuergefährlich" gekennzeichnet war, mit einer Säbelsäge aufschneiden. Dabei kam es zu einer Funkenübertragung und, durch die im Container befindlichen Lösungsmittel, zu einer Verpuffung. Der Arbeiter wurde in das Krankenhaus eingeliefert.