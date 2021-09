27-Jähriger in Klinik eingeliefert.

Ein Bauarbeiter ist am Mittwoch in Terfens in Tirol (Bezirk Schwaz) am Trittbrett eines Asphaltfertigers ausgerutscht und seitlings auf den heißen Asphalt gestürzt. Dabei zog sich der 27-Jährige schwere Verbrennungen am linken Arm und Knie zu, berichtete die Polizei. Nach der Erstversorgung wurde er in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.