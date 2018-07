Retter holen Oma aus Klettersteig

Anscheinend traute sich die Pensionistin aus dem Zillertal zu, den Klettersteig Zimmereben in Schwendau, der als schwierige Route gilt und 240 ­Höhenmeter überwindet, auch ohne ein dementsprechendes Steig-Set zu ­bezwingen.



Nachdem sie über einen Notausstieg eingestiegen war, kam sie daraufhin nicht mehr weiter. Die 73-Jährige alarmierte mit ihrem Handy sofort die Rettungskräfte.



Bis zum Eintreffen der Bergretter hielt sich die ­Seniorin am Steig fest. Anschließend konnte die Kletterin von den Rettungs­kräften aus ihrer misslichen Lage befreit werden und an einem Rettungsseil in die Tiefe gelassen werden.



Die Pensionistin blieb ­unverletzt. Die Bergrettung war etwa 90 Minuten im ­Einsatz. Ob die 73-Jährige eine Bergkostenversicherung hat, die die Kosten für den Rettungseinsatz übernimmt, ist unklar.



Immer wieder sind Pensionisten ungesichert auf dem Klettersteig unterwegs. Ein 79-jähriger Deutscher musste letztes Jahr sogar mittels Tau vom Polizeihubschrauber geborgen werden.