Ein 15 Jahre alter Mopedfahrer ist in der Nacht auf Sonntag in Göfis (Bezirk Feldkirch) mit einem Reh kollidiert. Der Unfall sei etwa 200 Meter nach dem Ortsende in Richtung Feldkirch passiert, teilte die Polizei mit. Der 15-Jährige zog sich eine schwere Fußverletzung zu. Das Tier wurde nur wenige Meter von der Unfallstelle entfernt von einem Jagdaufseher verendet gefunden.