Am DIenstagnachmittag gegen 15.15 Uhr kam es auf einer Kreuzung am Schedifkaplatz in Wien-Meidling zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem weißen Lieferwagen. Der Biker wurde dabei schwer verletzt. Er musste vom Notarzt an der Unfallstelle erstversorgt werden.



© Viyana Manset Haber



Der Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe keine.



Aufgrund des Unfalls konnte die 62er-Straßenbahn in beide Richtungen für kurze Zeit nicht verkehren, es kam zu Verzörgerungen.