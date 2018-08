E-Bike-Diebe dank GPS-Tracker ausgeforscht

Wien/Tirol. In Alsergrund wurde nahe der Votivkirche ein in einer Garage abgesperrtes E-Bike entwendet. Was die Diebe nicht ahnen konnten war, dass das E-Bike einen von der Innsbrucker Firma „PowUnity“ entwickelten GPS-Tracker im Rahmen versteckt hatte. Über den Tracker wurde das E-Bike in einem 5-stöckigem Mehrparteienhaus lokalisiert. „Die Polizei hat die beschriebene Wohnung mit uns aufgesucht, sagt Stefan Sinnegger von „PowUnity“. Neben dem mit dem GPS-Tracker ausgestatteten E-Bike konnten drei weitere gestohlene E-Bikes in der Wohnung sichergestellt werden. Vier weitere Verdächtige, es handelt sich bei der Wohnung um eine WG, wurden festgenommen. Sie werden wegen Diebstahls angezeigt.