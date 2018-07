Fahrgäste planen letzte Döner-Party in der U6

Wien. Ab Herbst wird es ernst in der Wiener U-Bahn-Linie U6: Dann ist streng riechendes Essen im Waggon verboten. Leberkäse, Pizza, Nudelgerichte oder Kebab werden dann nicht mehr erlaubt sein. Getränke wird das Verbot nicht betreffen, beteuerte die Stadträtin heute. Mitgenommener Kaffee etwa ist somit auch in Zukunft gefahrlos genießbar. Auch Alkohol ist von der neuen Regelung nicht erfasst - da sein Konsum in den Öffis bereits jetzt verboten ist. Jetzt haben sich auf Facebook bereits Nostalgiker zusammengetan, um noch einmal das Kebabessen in der U-Bahn zu zelebrieren.

Döner-Party in U6

Knapp 1.000 User haben sich bereits für die Facebook-Veranstaltung "Das letzte Mal Falafel/Döner essen in der U6" angemeldet. Am 31. August, zwischen 18 und 19 Uhr sollen sich die Fahrgäste noch einmal einen letzten Döner, eine letzte Falafel oder einen Leberkäse genießen. Der Gründer der Facebook-Veranstaltung beschreibt das gemeinsame Essen als Demonstration: "Ich schwör auf mein Muta, am ainundreisiksten auguhst essen wia Veganer Falafel und die normalen Loitte Döna. Wir missen zusamen haltn un machn dahmit aine Dämonstratsion."