Raserin verursacht Crash in 30er-Zone

In Wien-Donaustadt verursachte eine Raserin am Dienstagnachmittag in einer 30-km/h-Zone in der Reclamgasse einen Unfall, bei dem fünf Fahrzeuge beschädigt wurden. Die Kia-Lenkerin soll laut Unfallzeugen mit viel zu schnellem Tempo gefahren sein und eine rechts aus dem Hortensienweg kommende Autolenkerin übersehen haben.

Laut ersten Berichten sollen beide Frauen bei dem Crash leicht verletzt worden sein. Der Wagen der mutmaßlichen Raserin wurde bei dem Zusammenstoß auf die Seite geschleudert. Neben den beiden am Unfall beteiligten Autos wurden auch drei weitere Fahrzeuge, die am Straßenrand geparkt waren, beschädigt. Die Höhe des verursachten Schadens ist derzeit noch unbekannt.

