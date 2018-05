Am Mittwoch wurde die Wiener Polizei wegen einer Sachbeschädigung zu einem Kriegerdenkmal in Wien-Penzing gerufen, das - vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch - von unbekannten Tätern mit rosa Latexfarbe übergossen wurde.

© LPD Wien

Von der Polizei wurden ein Farbkübel sowie mehrere Flaschen sichergestellt, die nun auf Spuren der Täter untersucht werden. Die Ermittlungen laufen.

© LPD Wien