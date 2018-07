Video zeigt Messer-Attacke in Wien

Am Montagabend kam es in Wien-Favoriten in der Neilreichgasse zu einer Messer-Attacke. Wie auf Bildern und Videos zu sehen ist, gerieten zwei Männer und vermutlich auch eine Frau in Streit. Die situation spitzte sich zu. Schlussendlich zog einer der Männer aus seiner Hose ein Messer und attackierte seinen Kontrahenten. Wie die Polizei bestätigt, gibt es mindestens ein Opfer, das am Bauch verletzt wurde.

Täter auf der Flucht

Auch von einem möglichen zweiten Opfer, das an der Hand verletzt wurde, ist die Rede. Ein mutiger Autofahrer, der an der Auseinandersetzung vorbeifuhr, blieb stehen und versuchte die Streithähne zu trennen.

Der Vorfall ereignete sich um kurz vor 20 Uhr. Laut Wiener Polizei ist der Täter auf der Flucht. Ursache oder Hintergründe des Streits sind noch unklar.

