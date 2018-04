Wien: Mercedes geriet am Gürtel in Brand

Am Donnerstag geriet am Wiener Gürtel ein Taxi in Brand. Der Motor des schwarzen Mercedes fing in der Nähe der U-Bahn-Station Josefstädter Straße Flammen.

Starke Rauchentwicklung

Die Wiener Berufsfeuerwehr war am frühen Donnerstagnachmittag im Einsatz, um den Mercedes zu löschen. Wie Pressesprecher Christian Feiler gegenüber oe24.at bestätigte, habe der Löscheinsatz um 13.38 Uhr begonnen. Die Einsatzkräfte hätten aufgrund der starken Rauchentwicklung den Atemschutz angelegt, das Taxi wurde mittels Löschleitung gelöscht.

Keine Verletzten

Laut einem oe24-Leserreporter wurden dabei keine Personen verletzt. Auch seien keine anderen Fahrzeuge durch den Brand zu Schaden gekommen. Dies bestätigte auch Pressesprecher Feiler.

Nachlöscharbeiten

Gegen 14.30 Uhr war der Einsatz am Gürtel noch am Laufen, es seien noch kleine Nachlöscharbeiten zu tätigen, so Feiler.