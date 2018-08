24 'Pilz-Köpfe' setzen auf Stern

Nach dem Chaos der letzten Monate und der Rückkehr des Listengründers ins Parlament versucht die Liste Pilz heute erneut einen Neustart. Bei einem Parteitag – bei den „Pilz-Köpfen“ heißt er Mitgliederversammlung – soll Frauenaktivistin Maria Stern zur Parteichefin gewählt werden. Durch Sterns Verzicht auf ihr Mandat war das Comeback von Peter Pilz erst möglich geworden. Wie Peter Pilz am Sonntag zu ÖSTERREICH sagte, seien heute 24 Parteimitglieder wahlberechtigt. „Das sind jene Personen, die uns helfen, die Listen Pilz in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark aufzubauen.“ Pilz, der Vizeparteichef werden soll, will die Partei weiter öffnen – man werde jetzt weitere neue Mitglieder aufnehmen, in Wien würden sogar schon Bezirksorganisationen gegründet.

Neuer Name

Einen neuen Namen will man sich bei den Pilzen ebenfalls geben – allerdings werde der heute noch nicht beschlossen. (gü)