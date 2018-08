Ambros: Zwölf Hits in den Charts

„Ist Hitze oder die Hetze der Grund?“, kalauerte die Austria Presseagentur. Wie auch immer, nach den Angriffen der FPÖ-Politiker auf Austropop-Legende Wolfgang Ambros erlebt er in den Charts ein Comeback – und was für eines:

In den iTunes-Charts brachte es „Wolferl“ alleine bei den Singles zu elf Titeln unter den Top 200. Top-Hit: Schifoan – ein eindrucksvolles Revival des 1976 veröffentlichten Lieds, das Ambros den Angriffen der FPÖ-Politiker verdankt. Und der von den Blauen ebenfalls attackierte und auf der FPÖ-NÖ-Facebook-Seite vielfach als Drogenjunkie dargestellte Austria-3-Kollege Rainhard Fendrich bringt es mit I am from Austria plötzlich auf Platz 157. Auch bei den Alben liegt „Wolferl“ unter den Top 3 (siehe unten).

Braune Haufen

ÖSTERREICH-Leser kennen die Story: Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung hatte Ambros „viele braune Haufen in der FPÖ“ geortet. Ihm werde „angst und bange“, wenn er daran denke, „was die ­österreichische Regierung in den nächsten drei Jahren noch so alles anstellen wird“.

Die FPÖ konterte mit rollenden Angriffen: FPÖ-General Harald Vilimsky nannte Ambros einen „grantigen alten Mann, der mit seinem Bedeutungsverlust nicht zurechtkommt“. Vilimskys Kollege Christian Hafenecker kam noch heftiger daher: Er nannte Ambros einen „abgehalfterten Musiker“. Dass Hafenecker mit Ambros dann auf „ein Gulasch und ein Seidel Bier unter Männern“ gehen wollte, kostete diesen einen Lacher. „Tut mir leid, ich gehe mit jedem auf ein Bier, aber mit denen nicht.“

Auch Rudi Dolezal stellt sich hinter Ambros.

Künstler gegen FPÖ

Neben Rudi Dolezal in ÖSTERREICH („Lasse mir den Wolferl nicht anrotzen!“) hat sich auch der Sänger Ernst Molden via Standard mit Ambros solidarisiert: „Ambros hat das gesagt, wofür er mit seinen Liedern seit fast einem halben Jahrhundert steht.“

Shitstorm wendet sich gegen FPÖ

Auf der FPÖ-NÖ-Facebook-Seite – Landesgeschäftsführer war lange der Am­bros-Gegner Christian Hafenecker – stoßen die FPÖ-Attacken nicht auf ungeteilte Zustimmung. Knapp die Hälfte der 370 Postings war am Freitag durchaus pro Ambros. „Bravo Ambros, Fendrich, Dorfer, Dolezal usw. – Wahre Worte!“, hieß es da. Und: „Danke, dass ihr Ambros wieder in die Charts gebracht habt.“

Diese 12 Songs sind in den iTunes-Charts

1. Schifoan

16. Zwickt’s mi

18. Schifoan

18. A Mensch möcht i bleibn

55. Es lebe der Zentralfriedhof

79. Da Hofa (live)

85. A Mensch möcht i bleibn

106. Für immer Jung

120. Schifoan (live)

143. Blume aus dem Gemeindebau

151. Schifoan (live)

157. Fendrich: I am from Austria

... und diese 12 Alben