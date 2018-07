Hunderte wandern heute mit Kurz auf den Schöckl

Die ÖVP geht in die Berge: Kanzler Sebastian Kurz startet heute, Samstag, seine Sommertour „Bergauf, Österreich!“. In der Steiermark wird Kurz gemeinsam mit Hunderten Unterstützerinnen und Unterstützern seiner „Bewegung“ auf den Schöckl wandern – den Hausberg der Grazer.



Mit dabei: Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, Familienministerin Juliane Bogner-Strauß, ÖVP-General Karl Nehammer und „Bewegungssprecher“ Peter L. Eppinger. Und damit sich keiner verletzt, ist vor Beginn der Wanderung ein Rahmenprogramm mit Musik, Fitness- und Aufwärmeinlagen geplant.



Weitere Stationen der Tour sind am 29. Juli der Schneeberg (NÖ) und am 25. August ein Berg in OÖ.