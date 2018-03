Kurz und Kern ziehen Strache davon

Strache in den Mühen der Ebene, Kurz im Umfragehimmel. 83 Tage nach Start der Regierung gibt es einen klaren Sieger, und der heißt Sebastian Kurz. Seine ÖVP würde derzeit eine Nationalratswahl klar gewinnen, so die aktuelle ÖSTERREICH-Umfrage (Research Affairs, 1.048 Interviews bis 7. 3., maximale Schwankung 3,1 %).

■ Kurz schon bei 32 %. Konkret kommt die ÖVP auf 32 % – ein Prozentpunkt mehr als noch vor zwei Wochen und ein halber mehr als im Oktober 2017. Doch die Nr. 2 der Koalition kommt bei der Kurz-Show in der Regierung schwer unter die Räder.

Sonntagsfrage



FPÖ ist jetzt deutlich vom zweiten Platz entfernt

Die FPÖ käme nur noch auf 24 %. Das ist deutlich von jenem Platz 2 entfernt, den FPÖ-Chef Strache im Jänner so stolz in den Umfragen behaupten konnte. Die SPÖ mit Christian Kern legt indes ebenfalls zu: 27 % bedeutet seinerseits Platz 2. Und die Kleinparteien? Nur 6 % für Neos, die Grünen müssten mit 4 % um den Einzug ins Parlament zittern, die Liste Pilz wäre mit 3 % nicht drin.

■ Frage der Zufriedenheit. Wie kritisch der Start von Strache & Co. gesehen wird, zeigt die Frage nach der Zufriedenheit: 60 % sind mit Kurz „sehr zufrieden“ oder „zufrieden“, 48 % sind es mit der Koalition insgesamt – aber nur 43 % mit Strache selbst. Kurz gesagt: Kurz holt die Lorbeeren ab, Strache müht sich.

Kanzlerfrage

Kurz in der Kanzlerfrage ohne jede Konkurrenz

■ Kurz-Festspiele. Auch in Sachen Beliebtheit in der Regierung lautet die Devise: Es kann nur einen geben, und der heißt Kurz. In der Kanzlerfrage liegt der ÖVP-Chef mit 36 % klar vorn, und im ÖSTERREICH-Politikbarometer steht Kurz zumindest umfragemäßig knapp vor der Heiligsprechung: 38 % Zustimmung, so einem Vorsprung gab es noch nie.

POLITBAROMETER: Minister Kickl und Strache abgewatscht