Rauchverbot bis 18 kommt noch vor Sommer

Im Burgenland soll noch vor dem Sommer eine Novelle zum Jugendschutzgesetz in Kraft treten, die das Rauchen unter 18 verbietet. Das hat die zuständige SP-Landesrätin Astrid Eisenkopf am Montag angekündigt.



Das Burgenland ist damit nicht alleine: Auch Oberösterreich kündigte vor wenigen Tagen an, in Sachen Rauchverbot für Jugendliche vorzupreschen und das entsprechende Gesetz noch vor dem Sommer zu ändern.



Die steierische Landesregierung hat sich bereits darauf geeinigt und will Jugendlichen Zigaretten noch vor dem Sommer verbieten.

Einheitlich

Kommen soll das Qualmverbot für unter 18-Jährige tatsächlich im ganzen Land. Zumindest sieht es das Regierungsprogramm von ÖVP und FPÖ so vor, und die Länder – bei ihnen liegt die Kompetenz in Sachen Jugendschutz – haben sich bereits im März 2017 darauf geeinigt. Auch bei der nächsten Konferenz der Landesjugendreferenten am 20. April wird ein Rauchverbot bis Sommer Thema sein.



Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) würde ein Verbot für Unter-18-Jährige ebenfalls begrüßen, Vorarlberg will die Konferenz am 20. April abwarten.