Rettungseinsatz bei Hofer: Minister kollabiert

Aufregung in Wien-Josefstadt: Am Dienstagabend mussten Polizei, Rettung und Feuerwehr zu einem Einsatz ausrücken, weil Infrastrukturminister Norbert Hofer offenbar kollabiert war. Der FPÖ-Minister soll laut ersten Berichten desorientiert gewesen sein, weshalb die Feuerwehr die Wohnungstür knacken musste.



Am Mittwoch fehlte er aufgrund einer "kurzfristigen Erkrankung" schließlich beim Regierungsausflug in Linz, an dem auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) teilgenommen hat. Mittlerweile habe er sich von dem mutmaßlichen Hitze-Kollaps bereits wieder erholt, er werde sich jedoch noch in seinem Haus im Burgenland auskurieren.

Mega-Hitze am Donnerstag

Dieser Sommer wird heiß! Heute startet er mit dem bisher heißesten Tag des Jahres.

Um genau 12.07 Uhr beginnt heute offiziell der Sommer. Und das gleich mit einem kräftigen Lebenszeichen. Die Höchsttemperaturen sollten – zumindest im Osten – 34 Grad erreichen. Das ist der Spitzenwert des bisherigen Jahres.

Leiden Sie unter Übelkeit? Schwindelgefühl? Benommenheit? - Das alles sind Zeichen für einen drohenden Hitze-Kollaps. Nehmen Sie ihre Körper-Symptome ernst: Raus aus der Sonne, Wasser trinken und etwas Salziges essen. Falls es Ihnen nach 30 Minuten nicht besser geht, suchen Sie einen Arzt auf.