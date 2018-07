Strache: "Will NGOs strafen"

oe24.TV: Was erwarten Sie vom Innenminister-Treffen?

Heinz-Christian Strache: Ich erwarte mir, dass mit Italien und Deutschland eine Allianz der Willigen sichtbar wird. Wo auch andere quer durch Europa, Stichwort ­Visegrád-Staaten, Interesse daran haben, dass wir endlich zu effizientem Außengrenzschutz kommen und keine illegale Migration mehr über Europa stattfinden kann.

oe24.TV: Wie soll dieser ­Außengrenzschutz aussehen?

Strache: Salvini lässt keine NGO-Schiffe, die sich ja als Schlepper betätigen, mehr in die italienischen Häfen. Und wenn, dann werden die Schiffe beschlagnahmt und die Herrschaften müssen vor Gericht. Damit ist etwas in Gang gesetzt worden. Das müsste jetzt von der ganzen EU mitgetragen werden, damit wir mit den Behörden in Libyen Anlandeplattformen sicherstellen. Natürlich haben wir hier finanzielle Hilfe möglich zu machen, um die Schleppermafia zu stoppen.

oe24.TV: Da wollen Sie strafen?

Strache: Wenn das gemeinsam mit der EU sichergestellt wird, bin ich überzeugt, dass die Routen geschlossen wären.

oe24.TV: Sie wollen, dass keine Asylanträge mehr auf EU-Boden gestellt werden können ...

Strache: Genau. Bei den Anlandeplattformen macht das auch keinen Sinn, das würde erst recht Anziehung mit sich bringen. Wenn, dann muss man über legale Anträge über Botschaften diskutieren.