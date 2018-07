Trommelfeuer der FPÖ gegen den Präsidenten

Der Rüffel von Alexander Van der Bellen für die Alkoholiker-Sager von FPÖ-General Harald Vilimsky in Richtung EU-Juncker hat zu einem Facebook- und Twitter-Krieg von Blauen gegen den Bundespräsidenten geführt: FPÖ-Klubchef Johann Gudenus wirft VdB vor „das Amt nicht verstanden zu haben“. Der Wiener FPÖ-Stadtrat Maximilian Krauss wettert auf Twitter. „Ich mochte ihn nie.“ Und der zweite FPÖ-General Christian Hafenecker sagte zu oe24.TV: VdB agiere „einseitig“, Kritik an der Regierung habe er „nie kritisiert“.

Die FPÖ-Fans spielen mit und attackieren VdB ärger denn je: So wird der Präsident „Schande für Österreich“ genannt – in der Hofburg, so ein Gudenus-Fan sogar, brauche es „ein Alkoholverbot“.