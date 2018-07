Blinde Wahrsagerin: ER wird die Welt beherrschen

Die Bulgarin Baba Wanga starb bereits 1996 im Alter von 85 Jahren. Wanga, "Nostradamus des Balkan" genannt, galt als eine der berühmtesten Seherinnen der Welt und wurde als "lebende Heilige" verehrt. Die blinde Frau soll bereits den Tsunami 2004 in Ostasien, die Anschläge vom 11. September sowie den Brexit prophezeit haben.

"Er wird alles wegfegen"

Nun wurde eine weitere Prophezeiung ausgegraben: „Alles schmilzt dahin wie Eis. Nur eins bleibt erhalten: die Herrlichkeit Wladimirs und der Ruhm Russlands. Niemand kann Russland stoppen. Es wird alles wegfegen, was im Wege steht – und Herrscher der Welt werden.“ Obwohl Wanga keinen Nachnamen nannte, ist hier wohl Wladimir Putin gemeint. Gerade nach dem Trump-Putin-Gipfel in Helsinki ist diese Prophezeiung äußerst brisant. Der Kreml-Chef hatte in der finnischen Hauptstadt eindrucksvoll gezeigt, wer der mächtigere der beiden Staatschefs ist.

Obwohl Baba Wanga schon viele Ereignisse richtig prophezeit hat, lag sie bei anderen auch völlig daneben. So sagte sie etwa für 2010 den Dritten Weltkrieg voraus.