Historiker: Zerbricht EU wegen Merkel?

Der britische Historiker Niall Ferguson warnt vor dem Ende der EU - und sieht die Schuld daran bei der deutschen Kanzlerin. "Für Brüssel könnte es in den nächsten zehn Jahren eng werden. Es ist sehr gut möglich, dass der Euro die EU überlebt", erklärte Ferguson gegenüber der "Welt am Sonntag".

Schwerwiegende Fehler

Wie FOCUS Online berichtet, könne der Zerfall der EU vor allem wegen einer Reihe schwerwiegender Fehler von Angela Merkel in absehbarer Zeit bevorstehen. "Sie war maßgeblich dafür verantwortlich, dass Europa viel zu spät auf die Finanzkrise reagiert und die Banken zu spät rekapitalisiert hat", meint der Historiker. Aus diesem Grund dauere die Krise in Europa viel länger als in den USA oder China. "Die EU ist die schwächste unter den großen Mächten."



Außerdem habe Merkel keine Antwort auf den Arabischen Frühling gefunden - und auch mit der Grenzöffnung von 2015 stieg der Beliebtheitsgrad der deutschen Kanzlerin im EU-Ausland nicht gerade an.

EU verlassen

Mit dem Brexit habe man plötzlich gemerkt, dass es möglich sei, die EU zu verlassen. Anti-europäische Populisten hätten derzeit leichtes Spiel.



Schwieriger hingegen sei es, aus der Eurozone auszutreten, wie italienische Regierungspolitiker derzeit drohen: "Würde sich Italien heute vom Euro verabschieden, würden die Sparer jede Menge Geld verlieren, also viele von denen, die Lega und Fünf Sterne gewählt haben", erklärt der Historiker. "Die Ironie ist doch: Es ist einfacher, die EU zu verlassen, als aus der Euro-Zone auszutreten", so Ferguson.