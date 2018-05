Der italienische Staatschef Sergio Mattarella hat dem Juristen Giuseppe Conte am Mittwoch den Auftrag zur Bildung einer neuen Regierung aus der rechten Lega und der Fünf Sterne-Bewegung erteilt. Den Auftrag erhielt der 53-jährige Conte nach einem fast zweistündigen Gespräch mit Mattarella im Quirinal, dem römischen Präsidentschaftssitz.



"Regierung der Bürger"

Der designierte Premier Giuseppe Conte hat von Italiens Staatschef Sergio Mattarella den Auftrag mit "Vorbehalt" angenommen. Conte wird erst sondieren müssen, ob er im Parlament über eine tragfähige Mehrheit verfügt.

Conte erklärte, er wolle eine "Regierung der Bürger" aufbauen und Italiens Interessen in Europa vertreten. Das Land stehe vor großen Herausforderungen, vor allem bei den EU-Reformen. "Italien wartet auf die Entstehung einer Regierung und wartet auf Antworten. Wir stehen vor der Bildung einer Regierung des Wandels", versicherte der 53-jährige Rechtsprofessor, der keine politische Erfahrung hat.



Seine Aufgabe sei die Bildung einer "Regierung der Bürger", die die Interessen der Italiener verteidige. "Ich bin Professor und Anwalt, ich habe in meinem Leben die Interessen vieler Bürger verteidigt. Jetzt will ich die Interessen der Italiener auf allen Ebenen verteidigen. Ich will der Verteidiger des italienischen Volks sein. Ich will mich dafür voll engagieren", so Conte. In den nächsten Tagen werde er Mattarella eine Ministerliste vorlegen.