Merkel will Vollbeschäftigung bis 2025

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das Ziel bekräftigt, bis zum Jahr 2025 Vollbeschäftigung zu erreichen. Das wolle die Regierung mit einer Weiterbildungsstrategie und der Förderung des sozialen Arbeitsmarkts erreichen, sagte Merkel am Samstag in ihrem Podcast.

Die Regierung will laut Merkel außerdem vier Milliarden Euro in die Förderung eines sozialen Arbeitsmarkts investieren - etwa in Form von Lohnkostenzuschüssen für diejenigen, die sonst nicht allein in den ersten Arbeitsmarkt kommen.