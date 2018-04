Perverser hat Sex mit dem 9. Loch

Die britische Polizei jagt derzeit einen Mann, der auf einem Golfplatz in Merseyside Sex mit dem 9. Loch gehabt hat. Geschockte Golfer beobachten den Mann, wie er sich mit heruntergelassener Hose an dem Golfplatz "verging". Dabei ließ er sich am Ostermontag auch nicht vom strömenden Regen abhalten.

Dabei spielte der Mann, der das Ganze auch selbst gefilmt haben dürfte, auch noch mit der Fahne, die normalerweise in dem Loch steckt, herum.

Die "Sex-Attacke", die von einem geschockten Golfer mitgefilmt wurde, dauert rund eine Minute. Dann zieht sich der perverse Golfer die Hose wieder hoch und geht weg. Ein Augenzeuge berichtet: "Es war das Verrückteste, was ich je gesehen habe." Der Mann zieht Konsequenzen: "Wenn mein Ball das nächste Mal im 9. Loch landet, kann er dort bleiben."