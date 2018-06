Polizistin wird Social-Media-Star

Nachdem ein Japanischer Twitter-User ein Foto von der russichen Polizistin Tatyana Zimina postete, wurde diese zum Social-Media-Phänomen.

"Ich glaube, ich bin verliebt", kommentierte ein Fan bei einem Foto, welches über 155.000 Likes bekam. Ein Tweet lautete "Elegant und süß, sie ist absolut wundervoll".

Während ein anderer User folgenden Tweet postete: "Ich wünschte, die Polizeiuniformen in Japan wären auch so cool. Warum sind unsere so langweilig?"

Die Schönheit, welche zu Moskaus berittener Polizei gehört, postet regelmäßig Fotos von sich im Dienst auf ihrem geliebten Pferd und auch gerne Schnappschüsse aus ihrer Freizeit.

© CEN

Ein paar User planen sogar schon eine Reise nach Russland inklusive eines kleinen Verbrechens, nur um von Tatyana festgenommen zu werden.