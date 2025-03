Erfolgsfaktor Netzwerke

Österreich überzeugt mit kultureller, historischer und natürlicher Vielfalt.

Nachhaltiger Tourismus bedeutet, Kulturschätze für Gäste aus Österreich und der ganzen Welt zugänglich zu machen und gleichzeitig für kommende Generationen zu bewahren. Smarte Innovationen und gezieltes Besucher:innen-Management ermöglichen den Spagat zwischen wirtschaftlichem Erfolg und Schutz unseres Erbes. Doch um Besucher:innen nachhaltig zu begeistern, müssen touristische Angebote stetig weiterentwickelt werden. Wer langfristig erfolgreich sein will, muss vorausschauend denken, offen für neue Ideen und Technologien sein, Partnerschaften eingehen und aktiv netzwerken– so gestalten wir gemeinsam die Zukunft des Tourismus in Österreich.

Klaus Panholzer, CEO/Geschäftsführer Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.