Gold als sicherer Hafen

Ohne Gold? Riskant!

Die Investition in Gold hat in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen. Immer mehr Menschen kaufen in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit, Inflation und geopolitischer Spannungen Edelmetalle, weil sie den Werterhalt ihres Vermögens fürchten. Mit Gold investiert man in einen echten Klassiker, der seit vielen Jahrhunderten als Wertanlage geschätzt wird und für eine langsame, sukzessive Wertsteigerung steht. Es empfiehlt sich mindestens 30 Prozent des Vermögens in Gold anzulegen, entweder in Barren oder Münzen, damit man sich noch in Jahrzehnten über den Erhalt des vorhandenen Vermögens freuen kann.

Mehr Informationen unter goldundco.at

Mag. Walter Hell-Höflinger, Geschäftsführer von Gold&Co.