IKONO: Wo Routine endet und Fantasie übernimmt

Das IKONO auf der Mariahilfer Straße in Wien entführt seine Besucher in eine magisch immersive Welt.

In einer Welt, die niemals stillsteht, ist IKONO eine Reise ins Unerwartete – ein Ort, an dem Fantasie und Neugier den Ton angeben und jeder Schritt eine Einladung zum Entdecken ist – fernab der Oberflächlichkeiten der digitalen Welt.

Hier gibt es keine Grenzen, keine Routinen – nur das aufregende Gefühl, in das Außergewöhnliche einzutauchen. Ob beim Durchstreifen surrealer Landschaften oder beim Eintauchen in interaktive Kunst – IKONO entfacht den spielerischen Funken, der niemals erlischt, in seinen 12 interaktiven Räumen. Ganz egal, wie alt wir sind.

Denn Staunen ist nichts, das man verliert – es ist etwas, das man wiederentdecken kann und das allen ÖsterreicherInnen guttut.

Fernando Pastor Troya, Gründer von Ikono