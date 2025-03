Präzisionsmedizin für ein längeres, gesünderes Leben

Die Zukunft der Medizin liegt in personalisierten Therapien und innovativen Diagnosemethoden.

Österreich hat das Potenzial, eine Vorreiterrolle in der Präzisionsmedizin einzunehmen – mit Fortschritten in der Krebsfrüherkennung durch Liquid Biopsy, individualisierter Onkologie und Longevity-Forschung. Die Wiener Privatklinik setzt auf modernste Technologien, um Krankheiten früher zu erkennen und gezielt zu behandeln. Unser Ziel: Ein längeres, gesünderes Leben für Patient:innen durch maßgeschneiderte Prävention und Therapie. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, in die Medizin von morgen zu investieren.

Thomas-Peter Ebm AE, MSc - CEO Wiener Privatklinik