Trinkwasser nutzen: Ein Beitrag zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden

Österreich verfügt über eines der besten Trinkwasserangebote weltweit – doch wird dieses auch im Alltag ausreichend genutzt?

Vielen Menschen ist die Bedeutung einer regelmäßigen und ausreichenden Flüssigkeitszufuhr für ihre Gesundheit nicht bewusst. Als Unternehmen setzt sich waterdrop® dafür ein, das Thema Hydration stärker im Alltag der Österreicherinnen und Österreicher zu verankern. Mit der Möglichkeit, in unseren Stores kostenlos Trinkwasser aufzufüllen, möchten wir den Zugang zu Wasser erleichtern. Gleichzeitig vermittelt unser Team Wissen rund um gesundes Trinkverhalten, um so einen Beitrag zu mehr Wohlbefinden und Gesundheit in Österreich zu leisten. Denn eine ausreichende Hydration ist eine zentrale Voraussetzung für Vitalität und Leistungsfähigkeit.

Henry Murray, Co-Founder & CMO Waterdrop