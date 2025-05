Mehr Qualität in der 24-Stunden-Pflege

In den besten Händen.

Über 30.000 Personen nehmen in Österreich eine 24-Stunden-Betreuung in Anspruch, um so ihren Lebensabend in den eigenen vier Wänden verbringen zu können. Die Betroffenen können in der vertrauten Umgebung bleiben, während sich der Staat eine Menge Geld erspart: Ein Heimplatz ist im Schnitt 60 Prozent teurer als die Betreuung zu Hause. Die Qualität der Pflege ist dabei zentral für das Wohlergehen der Pflegebedürftigen: Schnelle Unterstützung, regelmäßige Kontrollen durch diplomierte Fachkräfte, Kostentransparenz und umfassende Beratung – auch der Angehörigen – sind maßgeblich dafür, dass aus reiner Versorgung individuelle, ganzheitliche Betreuung wird.

Bettina Löfler, BestCare24, Mitglied der Geschäftsführung