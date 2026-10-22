19 Messerstiche! Frau (35) tot in Gebüsch gefunden

Nach einer Vermisstenmeldung in Marburg gibt es traurige Gewissheit: Dejana P. (35) ist tot. Die Polizei fand ihre Leiche in einem Gebüsch. Die Mordkommission ermittelt wegen eines Tötungsdelikts.

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Nur rund 24 Stunden lang war die Fahndung nach der 35-Jährigen online. Am Mittwochnachmittag wurde sie tot aufgefunden. Nach Informationen der deutschen "Bild"-Zeitung entdeckte ein Polizist, der an der Suche beteiligt war, den Leichnam in einem Gebüsch hinter Glascontainern.

Die Ermittler gehen von einem Gewaltverbrechen aus. Wie mehere Medien berichten, wurde Dejana P. mit 19 Messerstichen getötet. Eine Obduktion wurde angeordnet. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Marburg erklärten, erste Ermittlungen hätten den Verdacht auf ein Tötungsdelikt ergeben.

Zuletzt am Dienstag gesehen

Dejana P. war am Dienstag als vermisst gemeldet worden. Zuletzt wurde sie am selben Abend gegen 18 Uhr gesehen. Eine Überwachungskamera erfasste, wie sie das Erlenring-Center in Marburg verließ. Der Fundort liegt laut Bericht rund 250 Meter vom Einkaufszentrum entfernt.

Wer die Frau als vermisst meldete, ist bislang nicht bekannt. Auch zu möglichen Hintergründen der Tat machten die Ermittler zunächst keine näheren Angaben.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Gesucht werden Personen, die zwischen Dienstag, 20. Oktober, um 18 Uhr, und Mittwoch, 21. Oktober, um 15.15 Uhr, im Bereich des Erlenrings verdächtige Beobachtungen gemacht haben.