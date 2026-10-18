3:0 gegen Altach: Salzburg bleibt Rapid auf den Fersen

Nach dem Europacup-Debakel gegen Milan findet Salzburg in der Bundesliga zurück auf die Siegerstraße und hält den Anschluss an Tabellenführer Rapid.

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Red Bull Salzburg hat nach dem 0:4 gegen AC Milan in der Europa League wieder Grund zum Jubeln. Gegen den SCR Altach setzte sich die Mannschaft von Danny Röhl am Sonntag mit 3:0 durch und bleibt in der Bundesliga ungeschlagen. Haris Tabakovic brachte die Gastgeber früh in Führung (6.), Jesper Lindström erhöhte mit einem direkt verwandelten Freistoß (73.). In der 90. Minute setzte der eingewechselte Damir Redzic den Schlusspunkt.

Salzburg legt früh vor, Altach hält dagegen

Der erste Salzburger Angriff saß. Gaoussou Diakité schickte Lindström über die linke Seite, dessen Außenristflanke Tabakovic aus kurzer Distanz verwertete. Altach musste damit schon nach sechs Minuten einem Rückstand nachlaufen.

Salzburg bestimmte über weite Strecken der ersten Hälfte das Geschehen, ließ aber die nötige Konsequenz vor dem Tor vermissen. Lindström verfehlte knapp (16.), später rettete Altach-Keeper Dejan Stojanovic gegen eine gefährliche Hereingabe des Dänen (27.) und einen Abschluss von David Boma (33.).

Die Vorarlberger kamen nach rund 20 Minuten besser in die Partie, fanden gegen die Salzburger Defensive aber kaum Wege zu klaren Abschlüssen. Stefan Greil vergab per Kopf (31.).

Aberkanntes Tor, dann schlägt Lindström zu

Nach der Pause hätte Altach beinahe aus großer Entfernung zugeschlagen. Greil bemerkte, dass ÖFB-Teamkeeper Christian Zawieschitzky weit vor seinem Tor stand, und versuchte es von der Mittellinie. Der Ball ging knapp vorbei (48.).

Auf der Gegenseite wurde Tabakovic ein zweiter Treffer aberkannt. Der Stürmer hatte nach einem Eckball eingeköpfelt, Schiedsrichter Alain Sadikovski entschied jedoch auf Offensivfoul (57.).

Erst ein ruhender Ball brachte die Entscheidung. Lindström, bereits Vorbereiter des Führungstreffers, verwandelte einen direkten Freistoß zum 2:0 (73.).

Altach hatte seine beste Gelegenheit erst in der Schlussphase. Nach einem Steilpass tauchte Srdjan Hrstic frei vor Zawieschitzky auf. Der Salzburger Schlussmann parierte dessen Abschluss und wehrte auch den Nachschuss von Diawara ab (82.).

In der 90. Minute machte Damir Redzic den Salzburger Sieg endgültig perfekt. Nach einem Doppelpass mit Kitano am Altacher Strafraum zog der eingewechselte Offensivspieler aus spitzem Winkel ab und traf zum 3:0-Endstand.

Salzburg hält den Druck auf Rapid hoch

Mit dem sechsten Saisonsieg baut Salzburg seine ungeschlagene Serie auf neun Bundesliga-Partien aus. Die Mannschaft von Danny Röhl hält nun bei 21 Punkten und liegt weiterhin drei Zähler hinter Tabellenführer Rapid.

Für Altach endete dagegen eine Serie von drei ungeschlagenen Gastspielen in Salzburg. Die Vorarlberger bleiben mit sechs Punkten im Tabellenkeller.