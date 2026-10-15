Teure Steuernachzahlung: Finanzamt verlangt jetzt 4,03 Prozent Zinsen

Wer für das Steuerjahr 2025 noch mit einer Steuernachzahlung rechnet, muss sich auf spürbare Mehrkosten einstellen. Seit dem 1. Oktober 2026 greift die gesetzliche Anspruchsverzinsung, durch die noch offene Steuerforderungen der Finanz mit 4,03 Prozent pro Jahr verzinst werden.

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Die Anspruchsverzinsung betrifft alle noch nicht rechtskräftig veranlagten Einkommen- und Körperschaftsteueransprüche des Veranlagungsjahres 2025. Das gesetzliche Instrument soll den finanziellen Vor- oder Nachteil neutralisieren, der entsteht, wenn eine Steuerschuld erst mit deutlicher zeitlicher Verzögerung nach Ende des betreffenden Kalenderjahres festgesetzt wird.

Die Höhe des Zinssatzes ist gesetzlich an den Leitzins gekoppelt:

Basiszinssatz: Dieser liegt aktuell bei 2,03 Prozent.

Dieser liegt aktuell bei 2,03 Prozent. Gesetzlicher Aufschlag: Zur Ermittlung der Anspruchszinsen werden dem Basiszinssatz exakt zwei Prozentpunkte hinzugerechnet.

Zur Ermittlung der Anspruchszinsen werden dem Basiszinssatz exakt zwei Prozentpunkte hinzugerechnet. Gültiger Zinssatz: Daraus ergibt sich der Zinssatz von 4,03 Prozent pro Jahr, der seit Beginn des Monats Oktober schlagend wird.

Rechenbeispiel: So teuer wird das Warten auf den Steuerbescheid

Für Steuerpflichtige, bei denen beträchtliche Nachzahlungen im Raum stehen, summieren sich die Beträge im Laufe der Monate rasch zu einer spürbaren finanziellen Belastung. Je länger die Bearbeitung oder die Einreichung der Steuererklärung dauert, desto länger läuft die Zinsuhr.

Die rechnerischen Auswirkungen anhand von vereinfachten Jahresbeispielen:

Bei 10.000 Euro Nachzahlung: Eine offene Steuerschuld von 10.000 Euro schlägt bei 4,03 Prozent mit rund 403 Euro Zinsen für ein volles Jahr zu Buche. Umgelegt auf das Monat entspricht das einer Mehrbelastung von etwa 33,58 Euro.

Eine offene Steuerschuld von 10.000 Euro schlägt bei 4,03 Prozent mit rund 403 Euro Zinsen für ein volles Jahr zu Buche. Umgelegt auf das Monat entspricht das einer Mehrbelastung von etwa 33,58 Euro. Bei 20.000 Euro Nachzahlung: Verdoppelt sich die Nachforderung auf 20.000 Euro, klettert die Zinslast unter denselben Bedingungen bereits auf rund 806 Euro jährlich.

Verdoppelt sich die Nachforderung auf 20.000 Euro, klettert die Zinslast unter denselben Bedingungen bereits auf rund 806 Euro jährlich. Zeitliche Komponente: Die tatsächliche Summe hängt exakt vom Tag ab, an dem der Steuerbescheid rechtskräftig wird und wie lange der Zeitraum ab dem 1. Oktober 2026 andauert.

Bagatellgrenze schützt vor Zinsvorschreibungen unter 50 Euro

Der Gesetzgeber hat für die Festsetzung eine sogenannte Bagatellgrenze eingezogen, um den administrativen Aufwand bei Kleinstbeträgen zu minimieren. Anspruchszinsen werden von der Finanzbehörde erst dann vorgeschrieben, wenn der errechnete Zinsbetrag mindestens 50 Euro erreicht.

Bleibt der Betrag darunter, entfällt die Einhebung komplett. Dies bedeutet jedoch keinen generellen Freibetrag bei der Nachzahlung: Entscheidend ist das Zusammenwirken aus der Höhe der Steuerschuld und der Dauer der Verzinsung. Bei größeren Steuernachzahlungen ist diese 50-Euro-Hürde oft schon nach wenigen Wochen überschritten.

Freiwillige Anzahlung als Rettung vor Zinskosten

Steuerpflichtige müssen der Zinsbelastung jedoch nicht tatenlos zusehen. Wer bereits absehen kann, dass sich aus der Einkommensteuer- oder Körperschaftsteuerveranlagung für 2025 eine Nachforderung ergeben wird, kann aktiv gegensteuern. Über eine freiwillige Anzahlung an das zuständige Finanzamt lässt sich die Bemessungsgrundlage für die Zinsberechnung unmittelbar senken.

Dadurch wird gestoppt, dass sich auf offene Summen weitere Zinsen anhäufen. Maßgeblich ist hierbei, zu welchem genauen Datum die Gutschrift auf dem Abgabenkonto der Finanzbehörde wirksam verbucht wird. Diese Vorsichtsmaßnahme empfiehlt sich vor allem für Selbstständige, Gewerbetreibende oder Personen mit komplexen Einkünften.

Zinsen-Bonus: Auch bei Steuergutschriften zahlt der Staat

Das System der Anspruchsverzinsung ist keine Einbahnstraße zugunsten des Finanzamts, sondern wirkt spiegelbildlich in beide Richtungen. Wer nach der Prüfung durch die Behörde keine Nachzahlung leisten muss, sondern ein Steuerguthaben für 2025 zugesprochen bekommt, profitiert ebenfalls von den 4,03 Prozent Zinsen. In diesem Fall verzinst der Staat das Guthaben des Steuerzahlers ab dem 1. Oktober – vorausgesetzt, die Zinsen übersteigen die Grenze von 50 Euro.