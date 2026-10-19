Sonntag in Wien
5x2 Tickets für den EM-Hit gegen die Türkei gewinnen
Das österreichische Football-Nationalteam plant den nächsten Schritt in Richtung EM-Titelverteidigung. Nach zwei Europameistertiteln in Folge soll unter dem neuen Head Coach Stefan Pokorny ein Neustart gelingen. Am Sonntag (25. Oktober, 13.00 Uhr) findet im Wiener Sport-Club-Stadion (Alszeile 19, 1170 Wien) das zweite Spiel der Gruppenphase gegen die Türkei statt.
Nach dem erfolgreichen 75:0-Auftakt gegen Belgien mit vielen Debütanten wartet nun ein härterer Brocken. Die türkische Auswahl konnte vergangenes Wochenende Belgien ebenfalls klar mit 60:9 bezwingen und plant nun die große Sensation in Wien.
- Football-EM-Gruppenphase
- Österreich – Türkei
- Sonntag, 25. Oktober, 13 Uhr
- Wiener Sport-Club-Stadion (Alszeile 19, 1170 Wien)
Mit oe24 kannst du live im Sport-Club-Stadion dabei sein und die ganze Atmosphäre live vor Ort miterleben. Wir verlosen 5-mal-2 Tickets für den EM-Hit in Wien. Neben dem Spiel wird es auch ein buntes Rahmenprogramm geben, das einen perfekten Football-Sonntag garantiert.
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