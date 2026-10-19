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Sonntag in Wien

5x2 Tickets für den EM-Hit gegen die Türkei gewinnen

Österreichisches American-Football-Team ist bereit für den nächsten Showdown.
© GEPA pictures/ Julio Arellano
oe24 verlost 5-mal-2 Tickets für den Football-EM-Kracher am Sonntag (13.00 Uhr) im Wiener Sport-Club-Stadion gegen die Türkei.
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Das österreichische Football-Nationalteam plant den nächsten Schritt in Richtung EM-Titelverteidigung. Nach zwei Europameistertiteln in Folge soll unter dem neuen Head Coach Stefan Pokorny ein Neustart gelingen. Am Sonntag (25. Oktober, 13.00 Uhr) findet im Wiener Sport-Club-Stadion (Alszeile 19, 1170 Wien) das zweite Spiel der Gruppenphase gegen die Türkei statt.

Das heimische Football-Nationalteam will am Sonntag wieder jubeln.
Das heimische Football-Nationalteam will am Sonntag wieder jubeln. © GEPA pictures/ Julio Arellano

Nach dem erfolgreichen 75:0-Auftakt gegen Belgien mit vielen Debütanten wartet nun ein härterer Brocken. Die türkische Auswahl konnte vergangenes Wochenende Belgien ebenfalls klar mit 60:9 bezwingen und plant nun die große Sensation in Wien.

5x2 Tickets gewinnen
  • Football-EM-Gruppenphase
  • Österreich – Türkei
  • Sonntag, 25. Oktober, 13 Uhr
  • Wiener Sport-Club-Stadion (Alszeile 19, 1170 Wien)

Mit oe24 kannst du live im Sport-Club-Stadion dabei sein und die ganze Atmosphäre live vor Ort miterleben. Wir verlosen 5-mal-2 Tickets für den EM-Hit in Wien. Neben dem Spiel wird es auch ein buntes Rahmenprogramm geben, das einen perfekten Football-Sonntag garantiert.

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