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Gegen Leitpflock

62-Jähriger in St. Wolfgang nach Motorroller-Unfall reanimiert

Rettungshubschrauber
© TZ ÖSTERREICH / Pauty (Symbolbild)
Der Mann zog sich schwere Kopfverletzungen zu.
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Ein 62-Jähriger ist am Sonntag in St. Wolfgang (Bez. Gmunden) nach einem Unfall mit seinem Motorroller wiederbelebt worden. Der Mann war von der Straße abgekommen, hatte einen Leitpflock touchiert und war gestürzt. Zeugen fanden den Schwerverletzten und alarmierten die Rettung.

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Schwere Verletzungen

Der 62-Jährige musste reanimiert werden, dann wurde er ins Klinikum Wels geflogen. Laut Polizei hat er trotz Helm schwere Verletzungen erlitten.

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