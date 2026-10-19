AIDA-Schiff rettet Fischer aus brennendem Boot

Auf dem Weg nach Norwegen änderte die Aida plötzlich ihren Kurs: Vier Fischer mussten aus einem brennenden Boot gerettet werden. Die Passagiere verfolgten den Einsatz mit Spannung.

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Das Kreuzfahrtschiff war am Sonntag von Kiel nach Bergen unterwegs, als Kapitän Michael Schmid gegen 14.30 Uhr die Passagiere über einen Notruf informierte. Da die Aida das nächstgelegene Schiff war, steuerte sie das brennende Fischerboot an.

Rund eine halbe Stunde später erreichte die Crew die Unglücksstelle. Noch immer waren Flammen und eine große Rauchsäule zu sehen.

Fischer retteten sich auf eine Rettungsinsel

Die vier Männer konnten sich nach eigenen Angaben in letzter Minute auf eine Rettungsinsel flüchten. Die Aida setzte zwei Rettungsboote ein. Eines davon nahm die Fischer auf und brachte sie sicher an Bord des Kreuzfahrtschiffes.

Laut Kapitän geht es den Geretteten den Umständen entsprechend gut. Einer der Männer ist der Besitzer des Fischerbootes. Die zuständigen Behörden kümmern sich nun um das beschädigte Schiff.

Passagiere applaudieren

Viele Urlauber beobachteten die Rettungsaktion von den Außendecks aus. Als die vier Fischer schließlich in Sicherheit waren, applaudierten die Passagiere der Crew.

Für die Männer endete der dramatische Vorfall damit glimpflich – dank des schnellen Einsatzes der Aida-Besatzung.