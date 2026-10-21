Amazon: Powerbank-Besteller kostet heute nur 17 Euro!

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Das Handy zeigt nur noch fünf Prozent Akku, weit und breit ist keine Steckdose in Sicht und ausgerechnet jetzt brauchen Sie Google Maps, Ihre Zugtickets oder möchten noch schnell ein Foto machen? Genau für solche Situationen lohnt es sich, eine Powerbank in der Tasche zu haben. Bei Amazon haben wir jetzt ein besonders praktisches Modell von Charmast entdeckt: Die kompakte Powerbank bringt gleich vier Ladekabel mit und ist aktuell sogar im zeitlich begrenzten Angebot erhältlich!

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Vier Ladekabel – und endlich weniger Kabelchaos

Wer viel unterwegs ist, kennt das Problem: Die Powerbank ist eingepackt, aber das passende Ladekabel liegt natürlich zu Hause.

Genau deshalb gefällt uns die Charmast Powerbank mit 10.000 mAh so gut. Sie verfügt über vier integrierte Ladekabel, sodass Sie nicht jedes Mal zusätzlich nach einem Kabel suchen müssen.

Ob beim Pendeln, auf Reisen oder beim Stadtbummel – Sie haben Ihre mobile Stromreserve direkt griffbereit.

Besonders praktisch finden wir das auch für die Handtasche oder den Rucksack. Denn gerade unterwegs möchte man möglichst wenig Technikzubehör mitschleppen.

Charmast Power Bank, Slim 10000 mAh Power Bank with 4 Cables and 6 Outputs © Charmast

Der ideale Begleiter für Reisen und lange Tage

Stellen Sie sich vor, Sie sind den ganzen Tag in einer fremden Stadt unterwegs. Morgens nutzen Sie Ihr Smartphone zur Navigation, zwischendurch machen Sie Fotos und am Nachmittag suchen Sie nach einem gemütlichen Café.

Da kann der Akku schnell knapp werden.

Mit ihrer Kapazität von 10.000 mAh bietet die Charmast Powerbank zusätzliche Energiereserven für unterwegs. Wie oft sich Ihr Smartphone damit aufladen lässt, hängt vom jeweiligen Gerät und den Ladeverlusten ab.

Auch bei langen Zugfahrten, Festivals, Tagesausflügen oder im Urlaub ist so ein kleiner Zusatzakku eine echte Erleichterung.

Unser Tipp: Laden Sie die Powerbank am Abend auf und packen Sie sie gleich zu Ihren wichtigsten Reiseutensilien. So müssen Sie morgens nicht mehr daran denken.

Auch mehrere Geräte lassen sich anschließen

Ein weiteres interessantes Detail: Die Powerbank bietet laut Hersteller sechs Ausgänge.

Das kann besonders praktisch sein, wenn nicht nur Ihr eigenes Smartphone Strom benötigt, sondern beispielsweise auch das Handy Ihres Partners oder ein weiteres kompatibles Gerät.

Sie müssen also nicht unbedingt nacheinander laden. Beachten Sie allerdings, dass sich die verfügbare Leistung und Kapazität bei mehreren angeschlossenen Geräten aufteilen.

Die Powerbank ist für zahlreiche Smartphones geeignet, darunter kompatible iPhone- und Samsung-Modelle. Wichtig ist lediglich, dass Sie den passenden Anschluss verwenden.

Kleines Extra: Die LED-Anzeige

Was wir ebenfalls praktisch finden, ist die integrierte LED-Anzeige.

Damit können Sie den verbleibenden Akkustand im Blick behalten und besser einschätzen, wann die Powerbank selbst wieder aufgeladen werden muss.

Denn nichts ist ärgerlicher, als unterwegs festzustellen, dass nicht nur das Smartphone, sondern auch der Zusatzakku leer ist.

Unser Amazon-Tipp: Ein kleiner Helfer, den man öfter braucht als gedacht

Wir finden, eine Powerbank gehört mittlerweile fast genauso selbstverständlich ins Reisegepäck wie das Smartphone selbst.

Die Charmast punktet dabei vor allem mit ihrer schlanken Bauweise, den integrierten Ladekabeln und der Möglichkeit, mehrere Geräte anzuschließen.

Besonders schön: Die Charmast Powerbank mit 10.000 mAh gibt es jetzt bei Amazon im zeitlich begrenzten Angebot!

Wer für den nächsten Urlaub, den Arbeitsweg oder einfach für den Alltag vorsorgen möchte, sollte sich den Deal genauer ansehen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.