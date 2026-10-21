Wollte Foto machen
Angler (71) stirbt nach Alligator-Attacke
Der tödliche Vorfall ereignete sich am Lake Apopka in Winter Garden, westlich von Orlando. Steven H. angelte am Ufer des Sees im Dr. Bradford Memorial Park, als der Alligator ihn plötzlich attackierte. Weil sich weitere Alligatoren im Wasser befanden, konnten Helfer zunächst nicht eingreifen.
Alligator packte ihn am Bein
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Der 71-Jährige war regelmäßig zum Angeln an den See gekommen. Bislang hatte es dabei keine Probleme mit den Reptilien gegeben. Am vergangenen Freitag zog er gerade einen Fisch an Land und bat seine Begleitung, ein Foto von ihm und seinem Fang zu machen.
Dann tauchte plötzlich der Alligator auf. Eine Zeugin berichtete, das Tier habe den Mann am Bein gepackt und unter Wasser gezogen. Nach einiger Zeit kam der Angler wieder an die Oberfläche – doch der Alligator ließ offenbar nicht von ihm ab.
Ermittler gehen davon aus, dass der 71-Jährige schließlich ertrank. Zudem erlitt er schwere Verletzungen an den Beinen. Seine Leiche konnte erst rund zwei Stunden nach dem Angriff geborgen werden, erklärte Feuerwehrchef Jose Gainza.
Wildhüter töteten das Tier
Nach dem Vorfall leiteten die Polizei von Winter Garden und die Florida Fish & Wildlife Conservation Commission Ermittlungen ein. Wildhüter sollten den mutmaßlich verantwortlichen Alligator aus dem Gewässer entfernen.
Wenig später fingen sie ein rund 3,6 Meter langes Tier. Auf Luftaufnahmen war zu sehen, wie mehrere Personen das große Reptil aus dem Wasser zogen. Anschließend fixierten die Wildhüter sein Maul und töteten es.
Zweiter tödlicher Fall in Florida 2026
Laut Daten des Bundesstaates Florida wurden seit 1948 insgesamt 34 Menschen durch Alligatoren getötet. Zwei dieser Todesfälle ereigneten sich im Jahr 2026.
Auch in den vergangenen Jahren kam es zu tödlichen Angriffen: 2025 wurde eine 61-jährige Frau von einem Alligator aus ihrem Kanu gekippt. 2023 wurde eine 85-jährige Frau, die ihren Hund ausführen wollte, von einem Alligator aus ihrem eigenen Garten gezerrt und getötet.
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