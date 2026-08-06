Bei 40 Grad: Erste Supermärkte verkaufen Lebkuchen

Ungeachtet der extremsten Hitze, die auf österreichischem Boden mit deutlich über 40 Grad Celsius im Schatten jemals gemessen worden ist, halten die ersten weihnachtlichen Produkte Einzug in die Supermarktregale.

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Wie gut sich "Gewürz-Spekulatius", "Apfel-Zimtlebkuchen" und ähnlich üblicherweise doch als winterlich vertriebene Produkte aktuell absetzen, blieb beim Anblick entsprechender Regale in zwei Wiener Supermärkten unterschiedlicher Betreiber dieser Tage aber offen.

Fest steht, dass Lebkuchen und Co in den vergangenen Jahren immer früher in den Handel kamen. Dieser Trend wurde durch die hohe Hitzebelastung im heurigen Sommer nicht gebrochen.