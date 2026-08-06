Weihnachten
Bei 40 Grad: Erste Supermärkte verkaufen Lebkuchen
Wie gut sich "Gewürz-Spekulatius", "Apfel-Zimtlebkuchen" und ähnlich üblicherweise doch als winterlich vertriebene Produkte aktuell absetzen, blieb beim Anblick entsprechender Regale in zwei Wiener Supermärkten unterschiedlicher Betreiber dieser Tage aber offen.
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Fest steht, dass Lebkuchen und Co in den vergangenen Jahren immer früher in den Handel kamen. Dieser Trend wurde durch die hohe Hitzebelastung im heurigen Sommer nicht gebrochen.
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